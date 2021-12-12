تستمر عمليات الاختراق والهجمات التي تتعرض لها منصات العملات الرقمية منذ فترة مع زيادة ملحوظة في الاختراقات، وهذه المرة مع منصة تبادل العملات BitMart.

وأشار موقع Coindesk إلى خسارة منصة BitMart ما قيمته 196 مليون دولار أمريكي في عملية اختراق، حيث قامت الجهة المسؤولة عن العملية بالولوج إلى محافظ بينانس وايثريوم المرتبطة بها وقامت بفيض من عمليات التحويل شملت سحب عملات Shiba و USDC.

وتعليقًا على الاختراق، قال مؤسس المنصة، إن نسبة صغيرة من أصول المنصة تضررت في هذه العملية، لكن رغم تصريحاته فقد قررت المنصة تجميد عمليات سحب الأموال من خلالها حتى إشعار آخر حتى تقوم بالمعاينة الأمنية اللازمة.

المصدر:

Coindesk